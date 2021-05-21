В поселке Булановка под Орлом сгорел жилой дом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области жилой дом тушили пожарные. Огонь разгорелся и вышел из-под контроля в поселке Булановка Орловского района.

ЧП случилось ранним утром, в МЧС сигнал о возгорании поступил когда не было еще и шести часов. На место происшествия прибыли двух пожарных частей. С огнем удалось справиться.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрощитка. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за сутки орловским спасателям пришлось выезжать на ликвидацию происшествий и их последствий 16 раз.