Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 11:22

В поселке Булановка под Орлом сгорел жилой дом

Пламя разгорелось из-за аварийного режима работы электрощитка
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области жилой дом тушили пожарные. Огонь разгорелся и вышел из-под контроля в поселке Булановка Орловского района.

ЧП случилось ранним утром, в МЧС сигнал о возгорании поступил когда не было еще и шести часов. На место происшествия прибыли двух пожарных частей. С огнем удалось справиться.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрощитка. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за сутки орловским спасателям пришлось выезжать на ликвидацию происшествий и их последствий 16 раз.

ЧП