В орловских школах 21 мая звенят последние звонки

Орловские выпускники прощаются со школой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области сегодня, 21 мая, со школьными классами прощаются выпускники. В регионе проходят торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка.

Прозвенят последние звонки более чем для 9 тысяч выпускников. Это 6082 ученика, заканчивающих 9-е классы, и 3072 школьника, заканчивающие 11-й класс. Линейки в связи с ситуацию по коронавирусу проводятся по классам. В каких-то школах сегодня, в каких-то еще и 22 мая.

- 25 июня в школах области планируется проведение выпускных вечеров. Областной "Бал медалистов" в этом году не состоится в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.