Под Орлом юная автоледи на "Пежо" улетела в кювет

Девушка получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом в кювет улетела легковая иномарка. Пострадала девушка-водитель.

ДТП случилось сегодня ночью, 21 мая. Во втором часу 21-летняя водитель ехала за рулем иномарки "Пежо" по Северному подъезду к Орлу со стороны дороги М-2 "Крым".

- В районе 354 км она допустила съезд с дороги. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали на дорогах Орловской области 12 ДТП, в трех их них есть пострадавшие. Никто не погиб.