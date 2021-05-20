Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловскую область прибыла партия новой вакцины от COVID-19 "КовиВак". Жителям региона доступны три разных препарата для прививок.

В общей сложности на Орловщину поставили почти 100 тысяч доз разных вакцин. Большая часть - это "Спутник V", а также более 3 тысяч слотов препарата "ЭпиВакКорона" и полторы тысячи доз новой вакцины "КовиВак". Все вакцины являются двухкомпонентными, привиться новым препаратом сможет 780 человек.

- В регионе продолжается прививочная кампания. В настоящее время первую дозу вакцины уже получили 70033 человека, 58120 жителей завершили вакцинацию, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Дефицита в уколах в области не наблюдается, свободно около 10 тысяч доз вакцины. Правда прививочная кампания идет отнюдь не быстрыми темпами.