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Здоровье20 мая 2021 17:23

В Орловскую область прибыла партия новой вакцины от COVID-19 "КовиВак"

Жителям региона доступны три разных препарата для прививок
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловскую область прибыла партия новой вакцины от COVID-19 "КовиВак". Жителям региона доступны три разных препарата для прививок.

В общей сложности на Орловщину поставили почти 100 тысяч доз разных вакцин. Большая часть - это "Спутник V", а также более 3 тысяч слотов препарата "ЭпиВакКорона" и полторы тысячи доз новой вакцины "КовиВак". Все вакцины являются двухкомпонентными, привиться новым препаратом сможет 780 человек.

- В регионе продолжается прививочная кампания. В настоящее время первую дозу вакцины уже получили 70033 человека, 58120 жителей завершили вакцинацию, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Дефицита в уколах в области не наблюдается, свободно около 10 тысяч доз вакцины. Правда прививочная кампания идет отнюдь не быстрыми темпами.

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