Орловские депутаты предложили каждый месяц осматривать мосты города

Фото: пресс-служба Администрации Орла

В Орле депутаты городского Совета предложили ежемесячно осматривать мосты областной столицы. Такая мера, по мнению народных избранников, поможет вовремя определить их потребность в ремонте.

Тему подняли на заседании комитета горсовета по строительству и развитию города. Буквально на днях оказалось, что в аварийном состоянии пребывает Колхозный мост и заметили это чуть ли не случайно: новый сотрудник городского управления коммунальным хозяйством забил тревогу. В итоге мост закрыли, он ждет экспертизы, а затем ремонта или реставрации.

Как сообщает пресс-служба горсовета, члены городской думы поинтересовались насколько часто вообще в областном центре осматривают мосты и кто понесет ответственность в подобным Колхозному мосту случае? Депутаты отметили, что нужно осматривать переправы каждый месяц.