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Общество20 мая 2021 17:04

Ростислав Мединский посетил Орел

Столичная делегация осмотрит парк Победы и Кривцовский мемориал
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото из инстаграма Сергея Лежнева

Фото из инстаграма Сергея Лежнева

Фото: соцсети

Город Орел посетил Ростислав Мединский - советником председателя общественной организации "Российское военно-историческое общество" и отец бывшего министра культуры РФ. Гость из столицы осмотрит знаковые места, связанные с военным временем и Победой в Великой Отечественной.

О визите рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в социальных сетях.

Помимо того, что Мединскому покажут указанные выше достопримечательности, глава региона Андрей Клычков планирует презентовать проекты по Кривцовскому мемориалу, Соборовскому полю и Судбищенской битве.