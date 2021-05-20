Ростислав Мединский посетил Орел

Фото из инстаграма Сергея Лежнева Фото: соцсети

Город Орел посетил Ростислав Мединский - советником председателя общественной организации "Российское военно-историческое общество" и отец бывшего министра культуры РФ. Гость из столицы осмотрит знаковые места, связанные с военным временем и Победой в Великой Отечественной.

О визите рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в социальных сетях.

Помимо того, что Мединскому покажут указанные выше достопримечательности, глава региона Андрей Клычков планирует презентовать проекты по Кривцовскому мемориалу, Соборовскому полю и Судбищенской битве.