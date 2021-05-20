Жительница Орла перевела телефонным мошенникам 170 тысяч рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Очередной случай телефонного мошенничества зафиксирован в Орловской области. В этот раз жертвой преступников стала жительница областного центра, она перевела аферистам 170 тысяч рублей.

Преступники действовали по отработанной схеме. Своей жертве - 39-летней орловчанке - они представились сотрудниками службы безопасности банка. Ей сообщили, что якобы возникла необходимость в перевыпуске карты. Помимо прочего речь зашла о бонусной программа: ранее орловчанке пришло сообщение, что она подключена к такой.

- Звонящий сообщил, что необходимо проверить эту информацию и попросил назвать данные ее карты сначала ему лично, а затем код из Push-уведомления автоответчику. В результате у заявительницы списали все ее сбережения, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

При этом женщина не раз слышала о подобных мошеннических схемах, но когда аферисты позвонили ей, она сама и не поняла, как попалась на удочку. Полицейские возбудили уголовное дело и разыскивают преступников.