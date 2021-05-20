Вакцинация от коронавируса в Орловской области продвигается медленно

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Вакцинация от коронавируса в Орловской области продвигается невысокими темпами. Об этом сообщила замглавы регионального Роспотребнадзора Ирина Фролова.

Тема распространения коронавируса и противодействия ему обсуждалась в областном Совете на заседании комитета по здравоохранению. Как сообщила Фролова, от плана выполнено только 19,5% прививок (по данным на 18 мая 2021). При этом дефицита вакцины от COVID-19 в Орловской области нет, а вот сами жители не спешат записаться на прививку.

- Вакцинация идет достаточно низкими темпами. Это говорит о необходимости активизации работы на территории региона, так как это самая важная составляющая по улучшению эпидемиологической обстановки, - цитирует Ирину Фролову пресс-служба Орловского облсовета.

По данным на 19 мая 2021 году полностью прививочную кампанию завершило более 57 тысяч жителей региона. При этом ранее губернатор Андрей Клычков отметил, что масочный режим и иные ограничения можно будет отменить, когда вакцину получит 50% населения области.