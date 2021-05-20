Коронавирус в Орле на 20 мая 2021: заболело ее 50 человек, 2 умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Статистику по распространению COVID-19 в регионах России обновил федеральный оперштаб. Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 мая 2021.

За последние сутки положительным тест на инфекцию оказался еще у 50 орловцев. Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания - 35 122.

Выздоровело за минувший день еще 69 человек, все они выписаны по выздоровлению. А всего смогли излечиться 33 215 жителей региона.

Вновь зафиксированы и смерти. Скончалось еще 2 жителя Орловской области, у которых лабораторно был диагностирован коронавирус. Всего умерло 639 болевших коронавирусом орловцев.