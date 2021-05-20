В Орле инспектора госнадзора поймали на получении взяток

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Уголовное дело завели на государственного инспектора Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Его подозревают в получении нескольких взяток.

В деле госинспектора несколько эпизодов. По данным следствия, в 2020 и 2021 годах он несколько раз получал незаконное денежное вознаграждение за постановку на учет тракторов, выдавал документы на них, хотя фактически техника не проходила осмотр. В общей сложности инспектор "заработал" на взятках 92 тысячи рублей. Пресекли незаконную деятельность полицейские.

- По ходатайству следователя в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.