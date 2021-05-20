В Орловской области за первый квартал года выросла смертность Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области выросла смертность. Данные о демографической ситуации представил Орелстат, и, согласно им, с января по март 2021 года из жизни ушло 4 065 человек, тогда как в 2020 году этот показатель был равен 2 886.

За первые три месяца года 2021-го смертей зарегистрировано больше на 1179, чем за то же время в прошлом году. Рождаемость при этом тоже незначительно, но снизилась. Если в 2020 году на свет появилось за январь-март 1 347 малышей, то в 2021 - 1 306.

Хотя в сравнении с 2020 годом снизилась миграция, все же уехавших из региона больше, чем приехавших. Прибыло за январь-март в Орловскую область 2741 человека, а покинули ее 2951 человек.

Таким образом, выросли показатели естественной убыли населения. В прошлом году в первом квартале она составляла 1539 человек, в 2021 уже 2759.