Многодетных семей в Орловской области поддержат деньгами

В Орловской области на поддержку многодетных семей выделено около 350 миллионов рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на поддержку многодетных семей выделено около 350 миллионов рублей. Такую сумму перечислят орловцам, воспитывающим от трех ребятишек, в 2021 году.

Об этом рассказала Ирина Гаврилина, руководитель социального блока при областного Правительства. В Орловской области на сегодняшний день семьи получают несколько видов пособий. Это выплата на третьего или последующего малышей, она единоразовая и составляет 21 600 рублей на третьего ребенка и 28 800 рублей на следующего. Каждый месяц семьям перечисляют по 504 рубля, к началу учебного года по 677 рублей на каждого школьника. Также действует прибавка к пенсии для многодетных матерей - чуть более 4 тысяч рублей. Мерой поддержки является и выплата маткапитала.

- Что касается выплат на детей, информация о которых была озвучена в рамках Послания Президента России Федеральному Собранию, они будут осуществляться Пенсионным Фондом РФ. В настоящее время разрабатывается пакет документов, регулирующих правила получения выплат, - пояснили в пресс-службе Правительства Орловской области.