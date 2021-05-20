В Болховском районе в земле обнаружили 9 военных снарядов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Болховском районе Орловской области несколько военных снарядов было обнаружено в земле. На месте происшествия работала спецгруппа МЧС.

Об опасной находке рассказали в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства. Взрывники выезжали в районный центр по месту обнаружения девяти боеприпасов. Все они сохранились в земле со времен Великой Отечественной войны. Их изъяли и уничтожили.

В МЧС орловцам напоминают, что даже старые военные снаряды таят опасность. Вполне вероятно, что взрывной механизм сработает. Поэтому если вы обнаружили снаряд не подходите к нему, не трогайте, не перемещайте. Стоит сразу позвонить в эсктренную службу по номеру 112 или в полицию по номеру 02, с мобильного 102.