В столкновении "Лады" и "Нивы" под Орлом пострадала пожилая женщина

Два отечественных авто не разъехались на трассе М-2 "Крым" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом не разъехались два отечественных автомобиля. Легковушка "Лада Веста" столкнулась с внедорожником "Нива", есть пострадавшая.

Автомобильная авария произошла в районе поселка Первый Воин Мценского района, на 333 километре дороги М-2 "Крым". В первой половине дня 19 мая сорокалетний мужчина ехал за рулем "Лады Весты". Он допустил столкновение с "Нивой", которой управлял 73-летний водитель.

- В результате ДТП пассажир "Нивы", женщина 76 лет получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.