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Общество20 мая 2021 8:17

В Орле на перекрестке Лескова и Ломоносова заработает светофор

ДТП на этом участке дороги раньше происходили регулярно
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Светофор уже подключен и скоро заработает. Фото: ОНФ в Орловской области

Светофор уже подключен и скоро заработает. Фото: ОНФ в Орловской области

Еще один светофор заработает в Орле. Он будет разводить потоки транспорта и пешеходов на перекрестке улиц Лескова и Ломоносова, где раньше регулярно происходили ДТП.

С инициативой обезопасить пересечение улиц выступили активисты реготделения ОНФ. Общественники провели мониторинг совместно с ГИБДД, после того, как к ним поступило несколько жалоб от местных жителей. Как автомобилистов, так пешеходов.

- Мы обратились в администрацию Орла с предложением рассмотреть возможность установки на данном перекрестке светофора. Наши предложения были поддержаны. Рабочие приступили к установке на этом перекрестке светофорных объектов, - рассказал Владимир Филонов, руководитель ОНФ в Орловской области.

Монтаж светофоров уже проведен, осталось подключить их к сети.

Городская среда в Орле