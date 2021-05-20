В Орле на перекрестке Лескова и Ломоносова заработает светофор

Светофор уже подключен и скоро заработает. Фото: ОНФ в Орловской области

Еще один светофор заработает в Орле. Он будет разводить потоки транспорта и пешеходов на перекрестке улиц Лескова и Ломоносова, где раньше регулярно происходили ДТП.

С инициативой обезопасить пересечение улиц выступили активисты реготделения ОНФ. Общественники провели мониторинг совместно с ГИБДД, после того, как к ним поступило несколько жалоб от местных жителей. Как автомобилистов, так пешеходов.

- Мы обратились в администрацию Орла с предложением рассмотреть возможность установки на данном перекрестке светофора. Наши предложения были поддержаны. Рабочие приступили к установке на этом перекрестке светофорных объектов, - рассказал Владимир Филонов, руководитель ОНФ в Орловской области.

Монтаж светофоров уже проведен, осталось подключить их к сети.