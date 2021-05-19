Полиция усилится на время последних звонков в школах Орловской области

Сотрудники полиции будут дежурить в школах
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В Орловской области полицейские будут работать в усиленном режиме во время проведения последних звонков в школах. Сотрудники полиции будут дежурить при учебных учреждениях.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Линейки в регионе пройдут 21 и 22 мая, правоохранители задействуют дополнительные силы для обеспечения порядка. Сотрудники ОВД, помимо школ, дежурство будут нести и в местах проведения мероприятий, посвященных окончанию учебного года.
- Помимо этого, в вечернее время наряды сотрудников ОВД будут приближены к местам массового пребывания граждан, - рассказали в ведомстве.