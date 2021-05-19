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Общество19 мая 2021 17:31

Полиция усилится на время последних звонков в школах Орловской области

Полицейские будут дежурить при учебных учреждениях
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Сотрудники полиции будут дежурить в школах

Сотрудники полиции будут дежурить в школах

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области полицейские будут работать в усиленном режиме во время проведения последних звонков в школах. Сотрудники полиции будут дежурить при учебных учреждениях.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Линейки в регионе пройдут 21 и 22 мая, правоохранители задействуют дополнительные силы для обеспечения порядка. Сотрудники ОВД, помимо школ, дежурство будут нести и в местах проведения мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

- Помимо этого, в вечернее время наряды сотрудников ОВД будут приближены к местам массового пребывания граждан, - рассказали в ведомстве.