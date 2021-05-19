Прививку от коронавируса сделало больше 57 тысяч орловцев Фото: Наталья Меркулова

Больше 57 тысяч жителей Орловской области завершили вакцинацию от коронавируса. Первую прививку сделало больше 69 тысяч орловцев.

Тема обсуждалась на сегодняшнем, 19 мая, заседании оперативного штаба по вакцинации. Всего в Орловскую область завезли больше 91 тысячи доз вакцины от COVID-19. Это "Гам-КОВИД-Вак" (она же "Спутник V") и "ЭпиВакКорона". Большая часть орловцев привилась "Спутником", а прививку "ЭпиВаком" сделало чуть менее 500 человек.

- Наиболее активно проходит иммунизация населения в следующих районах: Глазуновский, Ливенский, Знаменский, Мценский, Колпнянский Покровский, Новодеревеньковский, Урицкий. Дефицита вакцины нет, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что можно будет отменить масочный режим, когда прививки сделает 50% жителей области. Сейчас цифра не дотягивает и до 10%.