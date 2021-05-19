В Орловской области подорожали яйца, мясо, масло, сахар и овощи

В апреле в Орловской области подорожали продукты Фото: Ольга СУПОНЕВА

О динамике цен на продукты в Орловской области рассказал Орелстат. Согласно данным органа статистики, за месяц в регионе подорожало мясо, яйца, сливочное и растительное масло, овощи.

Так, за апрель 2021 года в сравнении с мартом цены на социально значимые продуктовые товары выросли следующим образом. Свинина за кило в среднем стала стоить 263,5 рубля за кило подорожав на 3 рубля, на 4 рубля подорожала говядина и стоит в среднем 374 рубля за килограмм. На 3 рубля выросло в цене подсолнечное масло, его можно купить по цене 126 рублей за литр, на 1 рубль подорожало масло сливочное и стоит в среднем 690,5 рублей за кило. Яйца куриные подорожали за месяц с 78 рублей за десяток до 85. Стоить дороже стал сахар, ценник увеличился с 47,2 до 48,5 рублей за кило.

Подорожали мука, хлеб, рис, гречка, незначительно, но все же выросли в цене черный чай и соль. Также ценник возрос и на плодоовощную продукцию.

Так, картофель за месяц подорожал на 4,6 рубля и стоит сейчас 35,3 рубля за килограмм. Морковь выросла в цене сразу на 8 рублей, за килограмм овоща придется отдать почти 50 рублей. Лук репчатый подорожал немногим более чем на 3 рубля, сегодня он стоит в среднем 30,8 рублей за килограмм. На 4 рубля подорожали яблоки и продаются по 107 рублей за один килограмм.