Лошадь находилась в истощенном состоянии, когда на помощь подоспели ветеринары. Фото: Управление ветеринарии Орловской области

В Орловской области ветеринары спасли истощенную лошадь. До критического состояние бедное животное довел его же владелец.

Об инциденте рассказали в областном Управлении ветеринарии. Об обессиленном животном сообщили неравнодушные жители Ливенского района. После сигнала к владельцу лошади выехала целая делегация с участием ветеринаров, полицейских, чиновников. Как оказалось, животное и правда находилось в тяжелом состоянии. Ветврачи осмотрели ее, оказали экстренную помощь. Сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии, есть, пьет. А вот хозяина бедняги за такое отношение к питомцу накажут.

- Действиям владельцев лошади надзорными органами будет дана соответствующая оценка. За состоянием здоровья лошади наблюдают специалисты Ливенской станции по борьбе с болезнями животных. Данный вопрос находится на контроле у руководства Управления, - сообщили в Управлении ветеринарии Орловской области.