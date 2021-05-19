Коронавирус в Орле на 19 мая 2021: заболел 51 орловец, 2 умерло

Собрали для вас последние новости о последствиях распространения инфекции Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб представил статистику по распространению COVID-19 на 19 мая 2021 года. Собрали для вас последние новости о последствиях распространения инфекции в Орловской области.

За сутки в регионе коронавирус подтвердился еще у 51 жителя. Накануне общее число заболевших превысило 35 тысяч, на сегодня цифра равна 35 072.

Выздоровело еще 66 человек. Все они выписаны с отрицательным тестом на присутствие вируса COVID-19 в организме. За все время наблюдения выписано по выздоровлению 33 146 человек.

Есть информация и о новых смертельных исходах. Еще 2 человека, болевших коронавирусом, ушли из жизни. В Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 637 смертей пациентов с COVID-19.