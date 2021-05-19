В Орле нашли фирму, которая достроит детсад на Планерной

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле нашли подрядную фирму, которая достроит детский сад на улице Планерной. Новым сроком сдачи объекта называют конец 2021 года.

Садик на 80 малышей должны были сдать в июне, но несколько месяцев назад детсад остался без строителей. С прежним подрядчиком был расторгнут контракт из-за срыва сроков и качества работ, по сообщению городской администрации. Теперь объект передали фирме ООО "Авилон", которая возводила сад №93 в Северном районе и в настоящее время строит еще два дошкольных учреждения в Орле - ясли на Ливенской и Кузнецова.

- ООО "Авилон" предложил достроить объект за 66,1 млн рублей. Начальная же стоимость работ составляла 66,4 млн рублей. Таким образом, по итогам конкурсной процедуры удалось достичь экономии в размере 330 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Строители приступят к работе после подписания контракта. По планам, возведение садика закончится в ноябре. Работы впереди немало: пока готов только фундамент, частично инженерные сети, тепловая коробка.