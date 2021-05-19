Больше 4 тысяч орловских семей получили маткапитал без заявления Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области больше 4 тысяч семей получили материнский капитал в беззаявительной форме. Собирать документы для получения сертификата не нужно с апреля 2020 года.

В настоящее время все данные о рождении в семье малыша Пенсионный фонд получает из ЗАГСа, в дальнейшем оформляется электронный сертификат на капитал и направляется маме в личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

- Размер материнского капитала составляет 483 881 рубль на первого ребенка, а при рождении (усыновлении) второго ребенка капитал увеличится на 155 550 рублей. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а с 2020 года появился или появится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431 рубль, - рассказали в пресс-службе Орловского отделения ПФР.