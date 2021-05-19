У пенсионерки из Ливен мошенники выманили 260 тысяч рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области мошенники выманили у пенсионерки из Ливен 260 тысяч рублей. Доверчивая женщина поверила телефонным аферистам, представившимся сотрудниками службы безопасности банка.

Преступники действовали по отработанной схеме. Они заверили женщину, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги и предложили перевести сбережения на безопасный счет.

- Гражданка поверила звонившим, и, следуя их рекомендации, обналичила деньги в сумме порядка 261 тысячи рублей. Далее женщина перевела всю сумму якобы на "безопасные счета" (как впоследствии оказалось - на несколько телефонных номеров), - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Лишь позднее орловчанка поняла, что ее обманули. Полицейские завели уголовное дело и сейчас разыскивают преступников.

Не попасться на удочку мошенников можно! В МВД напоминают, что сохранить деньги в безопасности помогут простые правила: ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним реквизиты своих платежных средств, смс-пароли, CVV-код карты, данные для доступа в мобильный банк. Спрашивать их по телефону не имеют права ни работники банка, ни кто-либо другой. При малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды, либо перевести денежные средства на резервный счет – немедленно завершайте разговор.