В Орловском районе соседи спасли мужчину из горящего дома

Из горящего дома мужчину вытащили соседи Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под Орлом мужчину из горящего дома спасли соседи. ЧП, едва не обернувшееся трагедией, случилось в деревне Тайное Орловского района 18 мая.

Спасателям сигнал о происшествии поступил во вторник вечером, примерно в 17 часов. Как оказалось, полыхал жилой дом, в котором находился человек. Еще до прибытия пожарных соседи вытащили из здания 57-летнего мужчину. Ему потребовалась медицинская помощь, на скорой пострадавшего увезли в больницу.

- В результате пожара выгорели кровля дома и одна из комнат, вторая комната дома закопчена. На месте работали сотрудники 2 и 3 пожарно-спасательных частей, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара пока не ясна, ее устанавливают специалисты.