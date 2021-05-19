Во Мценске юная роллерша угодила в ДТП, она госпитализирована

Во Мценске девочка на роликах угодила в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области юная любительница роликов угодила в ДТП. Девочка столкнулась с дверьми иномарки, пострадавшей потребовалась госпитализация.

ДТП произошло вечером во вторник, 18 мая. В девятом часу 47-летний водитель легковой иномарки "Шкода Октавиа" ехал в районе дома №6 по улице Катукова районного центра. Здесь же двигалась девятилетняя роллерша.

- Произошло столкновение пешехода с передней и задней левой дверью автомобиля. В результате ДТП пешеход каретой скорой медицинской помощи была доставлена в областную детскую больницу имени Круглой, госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедший день в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. В остальных авариях, кроме описанной выше, обошлось без пострадавших и жертв.