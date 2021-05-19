В Орле завели дело на продавца салона связи за нарушение тайны телефонных переговоров

В Орле продавец салона сотовой связи незаконно просматривал сведения о звонках абонента Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле Следственный Комитет возбудил уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров. Под преследование попал сотрудник салона сотовой связи, незаконно просмотревший историю телефонных звонков одного из абонентов.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров). По данным следствия, в мае 2020 года в Железнодорожном районе города Орла специалист офиса обслуживания, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к сведениям о телефонных переговорах, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи собирают доказательства, ведется расследование. По Уголовному Кодексу, орловцу может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.