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Общество18 мая 2021 17:19

Силовики проверят безопасность детских лагерей Орловской области

Обследование мест отдыха юных орловцев пройдет с 24 по 27 мая
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Архив "КП"

Детские лагеря и санатории в Орловской области проверят на безопасность. С 24 по 27 мая росгвардейцы проведут проверку в местах отдыха юных орловцев.

Силовики посетят лагеря "Ветерок", "Юбилейный", "Орловчанка", "Сосновый бор", "Солнечный", "Лесная поляна" и другие.

- Силовики в тестовом режиме проверят исправность систем охранной сигнализации. Особое внимание сотрудники вневедомственной охраны уделят вопросам защищенности объектов от различных противоправных деяний, - пояснили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Лагеря проверят не только представители правоохранительных ведомств. Наведаются в них и спасатели, и сотрудники Роспотребнадзора, и профильного департамента.