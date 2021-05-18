В Орле решают дальнейшую судьбу Колхозного моста

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле решают, что делать с аварийным колхозным мостом. Экспертиза решит нужна ли ему реконструкция или хватит капитального ремонта.

Несколько дней назад мост закрыли для движения транспорта (пешеходы могут проходить по переправе) из-за его опасного состояния. Сегодня, 18 мая, здесь прошло выездное совещание: специалисты, чиновники и общественники осмотрели объект. Как отметил и.о. начальника управления коммунальным хозяйством горадминистрации Артем Москвичеков, принято решение пригласить экспертную группу для проведения экспертизы. Ее результаты и решат дальнейшую судьбу Колхозного моста.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Проектная организация приступит к экспертизе на этой неделе, а завершит ее в течение двух месяцев. Затем будет составлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт или реконструкцию моста, а также определены источники финансирования, - пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Сейчас мост закрыт, установлены соответствующие знаки, ограждения. Водителям объезжать участок приходится по улице 2-й Пушкарной.