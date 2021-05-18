В Орле водолазы обследуют дно водоемов перед началом купального сезона

Водоемы проверяют на безопасность перед началом купального сезона Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле водолазы обследовали дно реки Оки в районе пляжа у городского парка. Проверку безопасности водоемам устраивают в преддверии купального сезона.

Сейчас в городе идет активная подготовка к периоду отдыха у воды, официально открыться купальный сезон должен в первые дни лета. Поэтому приводятся в порядок как пляжи, так и дно водоемов.

- Вода – это неестественная среда для человека и вероятность того, что он может встретить на дне все, что угодно, очень велика. Перед водолазами стоит задача очистить дно акватории каждого пляжа от опасных предметов, которые могут спровоцировать происшествия с участием купающихся. Такие находящиеся на дне предметы водолазы поднимают наверх, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Помимо дна Оки, водолазы обследуют и дно озера Светлая жизнь. Перед началом купального сезона МЧС проведет аккредитацию водоемов: купаться разрешат, когда они будут полностью соответствовать правилам безопасности.