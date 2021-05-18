Взят под стражу орловец, жестоко расправившийся со своим знакомым

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле взят под стражу подозреваемый в убийстве знакомого. В пьяном состоянии 15 мая он сперва напал на товарища с кулаками, а затем с ножом. Пострадавший скончался в больнице от травм.

Все произошло в квартире погибшего 67-летнего мужчины. Сперва он со своим 49-летним гостем выпивал. Разгоряченные спиртным товарищи поссорились и гость решил отстаивать свои аргументы в споре силой. В запале он нанес оппоненту такие травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Задержать орловца удалось по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 49-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.