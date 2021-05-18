Коронавирус в Орле на 18 мая 2021: число заболевших превысило 35 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Как распространился коронавирус по регионам России и каковы его последствия рассказал федеральный оперштаб. В Орловской области на 18 мая 2021 зафиксированы новые случаи заражения, выздоровления и смерти.

Заболело коронавирусом еще 50 орловцев. Общая цифра заражений за месяцы пандемии превысила новый порог и составляет 35 021.

Получили отрицательный тест и закрыли больничные за сутки еще 63 жителя Орловской области. Суммарно, излечившихся в регионе насчитывается 33 080 человек.

Снова оперативный штаб сообщил и о летальном исходе течения болезни: умер еще 1 орловец, с диагностированным COVID-19. Пандемия унесла жизни 635 пациентов.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции по Орловской области на 18 мая 2021 составляет 0,98. Новых случаев заражения на 100 тысяч человек насчитывается 4686,7, смертельных исходов на 100 тысяч населения - 85,0. При этом в среднем по России коэффициент распространения болезни выше - 1,09. А вот новых случаев заражения на 100 тысяч населения, напротив, меньше - 3331,2. Смертей на 100 тысяч человек тоже меньше - 77,8.

В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу до 31 мая 2021 года включительно.