«Ростелеком» в Орле поддержал соревнования по компьютерному многоборью среди пенсионеров

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Организатором турнира выступило региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке областного отделения Пенсионного фонда РФ. Участие в мероприятии приняли 56 человек из 28 районов Орловской области. Представители «Ростелекома» вошли в состав оргкомитета чемпионата, подготовили конкурсные вопросы и приняли участие в судействе. Победители в абсолютном зачете, а также самый старший участник получили призы от цифрового провайдера. Всем конкурсантам подарили пособие «Азбука интернета» для дальнейшего совершенствования знаний.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«”Азбука Интернета” – не только пособие и специализированный образовательный портал для людей старшего поколения по изучению новых технологий, но и курсы компьютерной грамотности. На протяжении 11 лет “Ростелеком” на базе филиала в Орле обучает пенсионеров работе на компьютере и в интернете. В связи с пандемией мы временно приостановили учебный процесс, но новые заявки на обучение продолжают поступать. Это служит подтверждением тому, что у людей старшего поколения есть желание активно участвовать в современной жизни, идти в ногу со временем».

Иван Мосякин, председатель правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Орловской области:

«С каждым чемпионатом растет уровень подготовки конкурсантов, поэтому и задания становятся сложнее. В этом году участники ответили на вопросы по кибербезопасности и продемонстрировали навыки работы на смартфоне. В целом конкурсанты показали отличные знания и умения. Это свидетельствует о стремлении людей старшего поколения к новым знаниям и возможностям осваивать современные технологии».

Участники турнира боролись за награды в личном первенстве, а также за командное место в общероссийском зачете. Максимальный балл в личном зачете набрали Александр Сахаров из Троснянского района и Раиса Корсакова из Шаблыкинского района. В общекомандном зачете победу одержала команда из Троснянского района. Победители представят Орловскую область в финале ХI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

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