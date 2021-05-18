Отдых в орловских санаториях оказался одним из самых бюджетных в ЦФО

Отдых в орловских санаториях оказался одним из самых недорогих в Центральной России Фото: Ольга СУПОНЕВА

Отдых в орловских санаториях оказался одним из самых недорогих в Центральной России. Здравницы региона вошли в топ-3 бюджетных мест для отдыха и лечения в ЦФО.

Рейтинг представил портал санатории-россии.рф. В топ вошли наиболее недорогие санатории для летнего отдыха в 2021 году. Как оказалось, санатории Орловской области по популярности среди здравниц ЦФО на 11 месте, зато провести отпуск в них наиболее бюджетно. Согласно данным портала, за сутки в среднем придется заплатить 2,1 рублей. В эту стоимость войдет проживание, питание и оздоровительные процедуры.

Дешевле всего отдыхать в санаториях Курской области, тут ценник в среднем 2 тысяч рублей в сутки, ну а дороже других оказались столичные санатории с ценником за сутки в 4,3 тысячи рублей.