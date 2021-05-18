Жителя Орловской области оштрафовали за похороны коровы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителя Орловской области оштрафовали за похороны коровы. Мужчина закопал павшее животное, чем нарушил санитарные правила утилизации биологических отходов.

Факт незаконного захоронения обнаружился в Ливенском районе. Местные жители сообщили в Россельхознадзор, что неподалеку от деревни прикопан труп животного. Для проверки на место выехали специалисты ведомства. Как оказалось, закопал павшее животное один из селян.

- От трупа коровы был отобран патологический материал для исследования на сибирскую язву. Лабораторный анализ показал отрицательный результат. После проведения необходимых ветеринарных мероприятий, животное вывезли для утилизации на Орловский ветсанутильзавод, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Владельцу павшего животного выписали штраф.