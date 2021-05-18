В Заводском районе Орла жилые дома и детсад остались без горячей воды 18 мая

На нескольких улицах в Орле временно приостановлена подача горячей воды Фото: Архив "КП"

Во вторник утром, 18 мая, в Орле временно приостановлена подача горячей воды в Заводском районе. Отключение коснулось жилых домов по нескольким улицам и одного детского сада. Публикуем список адресов.

С 8.00 и до 12.00 подача горячей воды приостановлена в дома №14 и №16 по улице Латышских Стрелков.

А с 9.00 и до 15.00 без горячей воды остались жители улицы Планерной, дома №29-35,Комсомольской, дома № 342-372, а также детский сад №10 (Комсомольская, 348).

Временные перебои связаны, как пояснили в пресс-службе администрации Орла, с ремонтом оборудования на тепловых пунктах.