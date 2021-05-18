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Происшествия18 мая 2021 9:39

Жилой дом сгорел на улице 5 Августа в Орле

От огня спасатели отбили стоящие рядом строения
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Архив "КП"

В Орле спасатели потушили пожар, охвативший частный дом в Железнодорожном районе. ЧП случилось на улице 5 Августа в понедельник, 17 мая.

В МЧС очевидцы с сообщением о пожаре позвонили около полудня. На место происшествия прибыли сотрудники двух пожарных частей. Огонь потушили, обошлось без пострадавших и жертв. Но постройка выгорел изнутри. От пламени, также, удалось отбить стоящие рядом жилые дома: огонь не перекинулся на них.

- Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За минувшие сутки орловские спасатели выезжали на разные происшествия и помощь людям 41 раз.

ЧППроисшествия и ЧП в Орловской области 2021