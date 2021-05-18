На подъезде к Орлу внедорожник сбил пешехода

Пешеход очутился под колесами иномарки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На Северном подъезде к Орлу внедорожник сбил пешехода. Мужчина, переходивший дорогу вне перехода, получил травмы.

ДТП случилось накануне, в понедельник 17 мая. Около часа дня 59-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Рено Дастер" со стороны Орла в направлении Москвы по Северному подъезду. В районе 4-го километра проезжую часть решил перейти 37-летний мужчина, но место он выбрал не подходящее для перехода. Пешеход оказался под колесами.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За вчерашний день в Орловской области полицейские зафиксировали 21 дорожно-транспортное происшествие. К счастью, в других авариях обошлось без пострадавших и жертв.