В Орле ограничат движение пешеходов в ночное время по Красному мосту

Для пешеходов ограничат движение по Красному мосту в ночное время Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле пешеходам запретят в ночное время ходить по Красному мосту. Такое решение принято, чтобы ускорить строительство временного моста для коммуникаций.

Пока Красный мост закрыт для транспорта, в временная переправа для пешеходов не построена, люди перемещаются между Железнодорожным, Советским и Заводским районами по крытой галерее. Однако с 19 мая с 22.00 и до 6.00 утра проход будет запрещен. Продлятся ограничения до 20 июня. На месте будет дежурить рабочий подрядной организации, выполняющей ремонт, раз в 30-40 минут он будет пропускать пешеходов.

- Это позволит в целях исключения срыва сроков начать работы по устройству временного коммуникационного моста по борту Красного моста со стороны улицы Фомина, - пояснили "КП" в пресс-службе администрации Орла.