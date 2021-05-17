Дороги в частном секторе Орла засыплют асфальтной крошкой

Улицы частного сектора засыплют асфальтной крошкой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Улицы частного сектора в Орле засыплют асфальтогранулятом. Эту работу дорожники проведут в 2021 году на 40 улицах.

Список улиц, на которых таким способом выровняют покрытие, опубликовала мэрия. Составляли его исходя из нынешнего состояния дорог. Для отсыпки используется асфальт, снятый с других улиц города во время ремонта.

- Ремонт ведется в три этапа: грейдер выравнивает существующую поверхность, затем асфальтоукладчик рассыпает гранулят, после чего каток ее трамбует. Результат — ровная дорога, без ям и ухабин, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Полный список улиц можно посмотреть здесь.