На орловской ТЭЦ летом пройдет ремонт Фото: Ольга СУПОНЕВА

На орловской ТЭЦ отремонтируют три энергоблока. Их приведут в порядок за летний сезон.

Речь об этом велась на заседании регионального правительства сегодня, 17 мая. Одной из тем обсуждения стал прошедший отопительный сезон и подготовка к новому, которая уже вовсю идет в регионе. В частности, была озвучена информация о ремонте на ТЭЦ.

- За время летней ремонтной кампании энергетики отремонтируют три энергоблока Орловской ТЭЦ, заменят 8,4 км тепловых сетей, обновят оборудование центральных тепловых пунктов. На эти цели компания направит более 258 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.