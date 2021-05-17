У мэра Орла завелся инста-фейк Фото: соцсети

У мэра Орла Юрия Парахина завелся инста-фейк. Некто скопировал страничку градоначальника в соцсети, прямо с публикациями, да еще и оставляет комментарии от лица настоящего мэра.

Парахин предупредил о фейке своих подписчиков и попросил жаловаться на поддельную страницу.

- В Инстаграме у меня появился подражатель. Используя мои фотографии и слова, он позволяет себе комментировать публикации, назначать исполнителей и обвинять кого бы то ни было в бездействии. Я прошу быть бдительными, по возможности — пожаловаться на этот аккаунт, - обратился к орловцам Юрий Парахин.

Он также отметил, что уже пожаловался на липовый аккаунт администрации социальной сети.

Как различить мэра настоящего и липового? У фейк-аккаунта небольшое число подпискичиков, а в имени добавлена точка. А вот ссылка на реальную инста-страницу Юрия Парахина.