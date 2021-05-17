Под Орлом инспекторы ДПС помогли водителю, которому стало плохо за рулем

Инспекторы ДПС помогли водителю, которому стало плохо в дороге Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области полицейские помогли водителю, которому стало плохо за рулем. Мужчину инспекторы ДПС доставили в больницу на патрульной машине.

Все произошло в Кромском районе. Сотрудники ГИБДД несли вахту на рабочем посту, как вдруг остановилась отечественная легковушка. Из нее вышла испуганная женщина и попросила помощи: водитель внезапно плохо почувствовал себя и не может продолжить движение.

- Инспекторы ДПС Евгений Теряев и Андрей Рыбалкин сразу приняли решение транспортировать мужчину в медицинское учреждение. Они помогли водителю пересесть в патрульный автомобиль, и один из сотрудников ДПС незамедлительно доставил мужчину в районную больницу, где передал его медицинским работникам для оказания помощи. Его напарник довез родственников до медицинского учреждения, - рассказали подробности истории в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

К счастью, мужчина пришел в чувство, медики оказали ему помощь. Именно он через некоторое время позвонил в полицию, рассказал историю приключившуюся с ним и поблагодарил полицейских.