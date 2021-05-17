В Орловской области отремонтируют 19 километров тепловых сетей

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В Орловской области началась подготовка к отопительному сезону 2021/2022. За теплое время планируется отремонтировать около 19 километров тепловых сетей.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. К прошлому сезону в области отремонтировали или заменили около 20 километров теплосетей, в этот раз планы немного скромнее.

- Основными мероприятиями, запланированными в мае, являются приобретение материалов для выполнения ремонтных работ, текущий ремонт и замена оборудования, - рассказал и.о. Департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин.

Подготовить к периоду холодов предстоит больше 4,5 тысяч многоквартирных домов, около 500 километров тепловых сетей, больше 1,2 тысячи источников теплоснабжения, водопроводные сети, водозаборы, насосные станции и другие объекты.