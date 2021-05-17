На Орловскую область надвигается буря

На Орловщину надвигается буря Фото: Ольга СУПОНЕВА

Воцарившаяся в Орловской области жара сменится непогодой. По прогнозу синоптиков в ближайшее время в регион придут грозы, ожидается шквалистый ветер, местами град.

О приближающейся буре орловцев предупредили в МЧС. Как сообщает региональный гидрометцентр, в ближайшие сутки, с вечера 17 мая, на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут дожди, а днем 18 мая дождевые тучи накроют всю область. Температура воздуха +13°С…+18°С ночью, днем +22°С…+27°С. Ветер юго-восточный, скорость его местами будет достигать 15-18 м/с. Грозы, в отдельных районах град.

В среду 19 мая непогода не отступит. Пройдут дожди, местами грозы с градом. Ветер юго-восточный, при грозах местами порывы 15-18 м/с. Температура понизится. Ночью +10°С…+15°С, днем +19°С…+24°С.

В четверг 20 мая тоже дождь с грозами. Ветер сменится на южный, останется сильным. Температура продолжит понижаться: ожидается ночью +9°С…+14°С, днем +16°С…+21°С.

В МЧС орловцев просят не забывать о правилах безопасности и сохранять бдительность. В случае ЧП звонить 112.