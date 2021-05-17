В Орловской области с начала года остаются не раскрытыми 800 преступлений

Руководители правоохранительных органов встретились на координационном совещании Фото: Архив "КП"

В Орловской области руководители правоохранительных органов встретились на координационном совещании. Речь шла о расследование преступлений прошлых лет, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлениями.

Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Только за 4 месяца 2021-го года ущерб от преступлений в регионе превысил 162 миллиона рублей. Из них возмещено чуть больше 53 миллионов, также на сумму превышающую 33 миллиона рублей наложен арест на имущество.

Что касается нераскрытых преступлений прошлых лет, то таких в 2020 году осталось 4 400, а за несколько месяцев 2021-го года не раскрыто около 800 нарушений закона.