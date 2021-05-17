Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье17 мая 2021 12:19

Коронавирус в Орле на 17 мая 2021: заболело 49 человек, 1 умер

Выписано по выздоровлению за сутки еще 60 орловцев
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Заболело за сутки еще 49 орловцев

Заболело за сутки еще 49 орловцев

Фото: Архив "КП"

О том, каковы за последние сутки последствия ковида в регионах России, рассказал федеральный оперштаб. В Орловской области на 17 мая 2021 зафиксированы новые случаи заражения, выздоровления, летальный исход.

Заболело за сутки еще 49 орловцев. Суммарное число заразившихся коронавирусной инфекцией жителей региона - 34 971.

Выздоровело еще 60 пациентов, все они выписаны с отрицательным тестом. За все время наблюдения победило болезнь 33 017 человек.

За сутки, согласно федеральной статистике, умер еще 1 житель Орловской области, болевший коронавирусом. Число смертей зафиксированных за пандемию среди пациентов с COVID-19 составляет 634.

Режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения продлены в Орловской области до 31 мая 2021 года включительно. Об отмене масочного режима речи пока не идет. Как отметил в недавнем выступлении губернатор Андрей Клычков, отменить маски можно будет когда прививку сделает 50% населения.

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Орловской области 2021: последние новости