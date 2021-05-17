В Орле 17 мая временно отключено электричество и горячая вода в нескольких районах

Жители домов по нескольким улицам временно остались без горячей воды и электроэнергии Фото: Архив "КП"

17 мая в Орле жители домов по нескольким улицам временно остались без горячей воды и электроэнергии. В мэрии назвали список адресов, попавших в зону перебоя с ресурсами, и сроки в которых действует отключение.

Так, до 15.00 отключена горячая вода у абонентов, получающих ее от котельной по улице Васильевской 138а, а до 12.00 горячей воды не будет у тех, к кому она поступает от котельной по адресу улица Латышских стрелков, 16.

До 12.00 остались без электричества орловцы, проживающие по адресам переулок Артельный, дома № 6, 8, улица Михалицына, дом № 15а,а также частные дома поселка Кирпичного завода. А до 16.30 электроснабжение не подают в дома, расположенные по следующим адресам: улица Прядильная, Белинского и переулки Культурный и Прядильный.