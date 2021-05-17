В Орловской области силовики проверяют подлинность справок на оружие

Силовики проверяют все медицинские заключения на предмет их подлинности Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле состоялось совещание, посвященное теме безопасности в школах и других учебных заведениях. После трагических событий прошлой недели в Казани, в регионе идет проверка безопасности.

Межведомственное совещание прошло в территориальном органе Росгвардии, участие в нем приняли силовики, правоохранители, спасатели, представители правительства области, профильных департаментов. Как сообщил Сергей Кутепкин, заместитель начальника ЦЛРР, сейчас в регионе идет проверка всех владельцев огнестрельного оружия. Кроме того, силовики проверяют стрелковые организации, обучающие охранников и простых орловцев, которые хотят приобрести оружие. Дополнительные инструктажи идут с работниками ЧОПов, обеспечивающих безопасность школ. Не оставляют без внимание и справки на получение огнестрела.

- При предоставлении государственных услуг гражданам, претендующим на получение, либо продлевающими срок действия разрешительных документов на хранение и ношение оружия, сотрудниками ЛРР области проводится проверка всех медицинских заключений на предмет их подлинности, - рассказал Сергей Кутепкин.

11 мая 2021 года в школе №175 Казани произошла стрельба. Бывший ученик Ильназ Галявиев прошел в здание с оружием и открыл огонь на поражение. Погибли семь детей и две учительницы, десятки были ранены.