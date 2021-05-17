Прокурор Орловской области отчитался о доходах за 2020 год

Сотрудники орловской отчитались о доходах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сотрудники орловской, во главе с руководителем ведомства, отчитались о доходах за прошлый год. Прокурор Орловской области Владислав Малкин заработал за 2020-й порядка 3,7 млн рублей.

Декларация опубликована на официальном сайте ведомства. Согласно ей, у Владислава Малкина в собственности имеется квартира площадью 84,5 квадратных метра, которую он делит с супругой и двумя детьми. Также глава региональной прокуратуры владеет домом площадью 357,8 и участком земли на 574 квадратных метра. Их он делит со своими несовершеннолетними детьми. Имеется у Владислава Малкина и служебное жилье: это квартира площадью в 99,8 квадратов. Транспорта в собственности у Малкина или его жены не зарегистрировано.

Немногим меньше заработал за 2020-й год заместитель прокурора Орловской области Александр Тимошин - порядка 3,3 млн рублей. Заместитель ведомства задекларировал три квартиры, одну из которых он делит с женой и детьми, гараж с участком, машиноместо и еще один арендованный участок земли. На супругу Тимошина зарегистрирован кроссовер"Шкода Кодиак".