Погода в Орле с 17 по 21 мая: жара сменится прохладой и дождем

Погода в Орле с 17 по 21 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области пришедшее на выходных тепло задержится в начале новой рабочей недели, но не надолго. В регион вновь спешат дожди и небольшое похолодание. Публикуем полный прогноз погоды в Орле и области с 17 по 21 мая.

По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 17 мая, будет облачно с прояснениями. Осадком не ожидается. Столбики термометров поднимутся днем до отметки в +28 градусов, ночью +14 градусов. Ветер восточный 6 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.

Во вторник, 18 мая, погода начнем меняться. Вновь пойдут дожди, днем пасмурно. Температура воздуха днем +23 градуса тепла, ночью +15 градусов. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.

В среду, 19 мая, вновь облачно и дождь. Дневная температура опустится до +18 градусов, ночью +14. Ветер юго-восточный 7 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В четверг, 20 мая, дожди продолжатся. Днем воздух прогреется до +15 градусов, ночью +10. Ветер южный 9 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В пятницу, 21 мая, небольшой дождь и пасмурная погода. Днем +16 градусов, ночью +8. Ветер юго-западный 7 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт.ст.